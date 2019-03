Lipe IVA per il quarto trimestre 2018 entro il 10 aprile con ravvedimento

Il Dpcm 27.02.2019 che ha prorogato al 10 aprile 2019 l’invio delle liquidazioni periodiche Iva, relative al quarto trimestre 2018, può determinare benefici anche sullo slittamento dei tempi per effettuare il ravvedimento operoso degli omessi versamenti iva, considerato che il ravvedimento è possibile fino a quando la violazione non sia stata ancora costatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Liquidazione IVA prolunga i tempi per la violazione

Il rinvio del termine di spedizione delle liquidazioni periodiche può prolungare, di fatto, anche i tempi per la constatazione della violazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria e conseguentemente della teorica possibilità di ravvedimento.

Liquidazione IVA spostata al 10 aprile, Spesometro al 30 aprile ed Esterometro al 31 maggio