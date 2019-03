Liquidazione IVA spostata al 10 aprile, Spesometro al 30 aprile ed Esterometro al 31 maggio

Proroghe delle scadenze fiscali: è stato firmato dal Presidente del Consiglio, ed è ora attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Dpcm di differimento delle scadenze fiscali. Oltre alle annunciate proroghe, è stata spostata al 10.04.2019 anche la scadenza della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva relative al 4° trimestre 2018.

Liquidazione periodiche IVA



Spesometro al 30 aprile 2019

Al 30.04.2019 sono, quindi, confermati i rinvii delle scadenze dello spesometro e dell’esterometro

(quest’ultimo riguarda la scadenza sia per le fatture di gennaio sia per quelle di febbraio). Prorogatati anche gli obblighi che riguardano i soggetti passivi Iva che facilitano con portali, marketplace e piattaforme elettroniche la vendita a distanza di cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop.

Il versamento dell’Iva sarà quindi posticipato al 16 maggio 2019, con maggiorazione dello 0,40%, mentre

l’esterometro, relativo alle operazioni di marzo e aprile, per questi soggetti è rinviato al 31 maggio 2019.

Esterometro 2019 la proroga al 30 aprile, ecco per chi

Proroga anche per la comunicazione del condominio

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 48597/2019, ha prorogato all’8 marzo 2019 il termine per l’invio, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi ai lavori su parti comuni per i quali spettano le detrazioni fiscali per lavori edilizi, risparmio energetico, sisma bonus e bonus verde.