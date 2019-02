Liquidazione periodiche IVA ultimi giorni alla scadenza 28 febbraio 2019

Entro il 28.02.2019 dovranno essere inviati i dati delle liquidazioni periodiche Iva, mediante il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, da parte di tutti i contribuenti (ad eccezione di quelli che effettuano esclusivamente operazioni esenti e le aziende agricole in regime di esonero), compresi i trimestrali, sebbene la liquidazione del 4° trimestre non sia prevista poiché assorbita dalla dichiarazione annuale.

Infatti, anche i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali devono presentare la comunicazione

per il quarto trimestre senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da

effettuare soltanto in sede di dichiarazione annuale; inoltre non compilano i dati relativi al saldo

dell’imposta, ma solo l’acconto IVA.

In caso di errori o omissioni, i contribuenti sono passibili di sanzione nella misura di euro 500, ridotti alla metà se la correzione avviene entro i primi 15 giorni. Si applica il ravvedimento operoso. Le correzioni possono essere effettuate direttamente in dichiarazione annuale iva, compilando il quadro VH, senza bisogno di presentare nuovamente la comunicazione.

Fattura elettronica 2019: sanzioni per tardiva emissione e versamenti liquidazione IVA