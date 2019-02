Liquidazione TFS pubblico impiego tempi di attesa e in quante rate

Sono un DSGA in pensione dal 1 settembre 2017 per anzianità in quanto nata il 23.03.1953 quanto riceverò là buonuscita?

I termini di pagamento sono poi differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento deve avvenire:

entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);

non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età o di servizio (ad esempio, al termine del contratto a tempo determinato);

non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.).

Nel suo caso, quindi, per dimissioni volontarie per diritto alla pensione non prima dei 24 mesi a cui aggiungere i 3 mesi che l’Inps si prende per l’erogazione del’importo. Direi che non riceverà la prima tranche di TFR prima di dicembre 2019.

Poichè nel pubblico impiego il TFS non è corrisposto in un’unica soluzione ma in particolare, vengono corrisposte: