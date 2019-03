Maggiorazione contributiva invalidi: come farla riconoscere

A decorrere dall’ 1.1.2002 ai lavoratori sordi e invalidi (per qualsiasi causa) ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% o rientrante nelle prime quattro categorie delle pensioni di guerra, è riconosciuto per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, il beneficio della maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa utile solo per il diritto alla pensione e per l’ anzianità contributiva, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione.

E’ da precisare che la maggiorazione contributiva invalidi viene riconosciuta solo su espressa domanda dell’interessato.

Maggiorazione contributiva invalidi: come presentare domanda

Un nostro lettore ci scrive:“Buongiorno, precisando che sono partito dalla lettura di uno dei tanti vs articoli che seguo sul vs sito con costanza e interesse posso chiedere la probabile data di pensionamento e la procedura per far riconoscere i contributi figurativi maturati per invalidità civile?

Questi sono i dati necessari per la valutazione :

data nascita 20 agosto 1960

data inizio lavoro 01 agosto 1980

dipendente comunale attualmente in servizio sempre presso la stessa amministrazione

Invalido civile al 75% dal giugno 2002

Invalido civile 100% da ottobre 2017

Potete fornirmi qualche indicazione anche in merito ai contributi figurativi come farli riconoscere? Grazie per l’attenzione. “.

La maggiorazione viene concessa, solo su domanda, al momento della liquidazione della pensione o del supplemento. Al momento, quindi, che presenterà domanda di pensione dovrà presentare, congiuntamente, anche la domanda di riconoscimento dei contributi figurativi per la maggiorazione contributiva invalidi.

Per approfondire leggi anche:Maggiorazione contributiva invalidi: quando se ne può usufruire?

Se lavora continuativamente dal 1 agosto del 1980 al 1 agosto 2019 maturerà 39 anni di contributi a cui aggiungere la maggiorazione contributiva dal 2002 ad oggi che equivale a giugno 2019 a 34 mesi di contributi figurativi (2 anni e 10 mesi) raggiungendo complessivamente ad agosto 2019 circa 41 anni e 10 mesi di contributi maturati.

E’ troppo giovane per accedere a quota 100, non è precoce e quindi non può accedere a quota 41, troppo giovane per ape sociale, dovrà attendere all’incirca ancora 10 mesi (a cui si aggiungeranno ulteriori 2 mesi di contributi figurativi per la maggiorazione figurativa) per accedere alla pensione anticipata con i requisiti di 42 anni e 10 mesi (all’incirca a luglio 2020) a cui, poi, deve aggiungere i 3 mesi, dal raggiungimento dei requisiti per la decorrenza della pensione. I miei calcoli sono molto grossolani, dovrebbe rivolgersi ad un CAF o un Patronato per averli precisi al giorno in cui maturerà il diritto alla pensione, io gliel’ho fornito molto approssimativo sommando anche la maggiorazione contributiva.