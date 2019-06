Maternità e accredito figurativo dei contributi, le novità Inps

Accredito figurativo dei contributi nel periodo di maternità, arrivano importanti chiarimenti dall’Inps. L’ente ha ha previsto la possibilità di beneficiare di un accredito figurativo, pari a 5 mesi e un giorno per figlio nato, per i periodi corrispondenti al congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro. In questo modo è possibile aumentare l’anzianità contributiva e il trattamento pensionistico.

Maternità: possibilità di coprire i periodi prima del 31 dicembre 1995

Tuttavia, questa opzione consente di coprire anche periodi prima del 31.12.1995, con la conseguenza di vantare anzianità contributiva che consenta la disapplicazione del massimale contributivo puro e di non poter rinunciare a tale accredito. Per questo motivo, è stato presentato un quesito all’Istituto, che ha precisato che non esistono motivi ostativi a un riconoscimento parziale o a una rinuncia parziale del

periodo accreditato figurativamente, qualora il lavoratore ne faccia esplicita richiesta.

Fonte: IlSole24ore