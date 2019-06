Le spese delle gite scolastiche sostenute per i figli nel 2018, rientrano nella detrazione Irpef del 19% previste dal Testo Unico delle imposte sui redditi all’art. 15, comma 1, lettera e-bis). Nello specifico si possono portare in detrazione fino al limite di euro 786, le spese sostenute per i seguenti costi: spese sostenute per il servizio mensa scolastico; tassa di iscrizione e frequenza; costi sostenuti per i pre e post scuola; spese sostenute per l’ampliamento offerta formativa (anche gite scolastiche); spese sostenute per assistenza al pasto.

Il limite di euro 786 è calcolato per ogni figlio. La detrazione è ammessa per la frequenza alle scuole di ogni ordine e grado (sia statali che paritarie).

Detrazione spese scolastiche: il quadro “E”

Le spese sostenute vanno inserite nel quadro “E”, dai righi E8 al E10, vanno inserite nella colonna 1 con il codice 12 per identificare il soggetto per cui sono state effettuate le spese e la colonna 2 per i costi sostenuti.