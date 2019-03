Multe stradali provenienti dall’estero, obbligo di pagamento

Quando arriva dall’estero una multa stradale non è più possibile cestinarla, come avveniva in passato,

in quanto sarà ora riscossa come se pervenisse dall’Italia. Pertanto, se ci sono buoni motivi per

contestarla è opportuno opporsi al provvedimento.

Multe dall’estero obbligo di pagamento in Italia

E’ entrato in vigore l’obbligo del pagamento delle multe dall’estero, con l’entrata a regime del sistema europeo di notifica all’estero delle multe stradali (direttiva 2015/413), ormai recepito dalla maggior parte degli Stati europei (Dlgs 37/2014 e 37/2016, per l’Italia).

L’importo viene incassato dallo Stato italiano, salvo diverso accordo con lo Stato estero.

Multe con auto con targhe estere

Per le auto con targhe estere, dal 4 dicembre scorso è in circolazione una nuova norma la quale sancisce il divieto di circolazione per tutti coloro che possiedono un veicolo immatricolato all’estero, ma che hanno la residenza in Italia da oltre sessanta giorni. Ma non è tutto, infatti, direttamente dal ministero dei trasporti arriva la circolare n. 33292 del 20 dicembre, contenente maggiori dettagli.

