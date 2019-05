Mutui a tasso fisso: BCE riduce i tassi d’interessi ai minimi storici

La decisione della BCE di mantenere i tassi di interessi ai minimi storici, provoca la continua discesa dei mutui a tasso fisso. La BCE con l’ultimo consiglio direttivo ha stabilito di lasciare invariati i tassi di interesse allo 0%, per fronteggiare l’andamento dell’economia nell’eurozona, che sono tuttora non rassicuranti. La BCE prevede di mantenere i tassi d’interessi così bassi per tutto il 2019 e anche per i primi sei mesi del 2020.

I mutui per l’acquisto dell’abitazione sono, in questo periodo, molto convenienti, soprattutto quelli a tasso fisso, che hanno registrato un calo importante negli ultimi 5 mesi. Ma sono convenienti anche i mutui a tasso variabile, che sono regolati da Eurobor a 3 mesi, infatti si è registrato un -0,31%. Anche se si prevede una lenta risalita per questi tassi che non raggiungerà, però, il segno positivo prima del 2020.

L’Eurirs a 25 anni, che regola i tassi fissi, si è affermato a fine marzo a 1,15%, non si era mai tenuto così basso dal novembre 2016.

Mutui per l’abitazione: esempi pratici

Per comprendere quali sono i vantaggi nello stipulare oggi un mutuo, facciamo un esempio pratico.

Ipotizziamo un mutuo ipotecario del valore di 110.000 euro per una durata di 25 anni, per l’acquisto di un immobile del valore di 160.000 euro e uno spread medio di mercato all’1,20%, sia per il tasso fisso che per il tasso variabile. Il mutuo a tasso fisso, la rata è diminuita di 17 euro rispetto all’indagine di gennaio 2019, mentre la rata per il mutuo a tasso variabile è scesa di 12 euro.

