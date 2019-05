Mutuo casa con Fondo Garanzia al 50%: ecco chi sono i beneficiari

Il Mutuo Consap è un tipo di finanziamento destinato per l’acquisto della prima casa assistito dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A), società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Consap ha creato il Fondo di garanzia per prima casa, per favorire famiglie all’accesso al credito per l’acquisto della prima casa. Il Fondo Garanzia Consap è stato introdotto con la legge di Stabilità 2014.

Mutuo casa con fondo garanzia, anche per conduttori settantenni?

Un nostro lettore ci ha fatto questa specifica richiesta: Salve. Sono inquilino ERP e sono interessato a richiedere il fondo di garanzia prima casa. Poiché ho 71 anni e mia moglie 72 vorrei sapere se posso accedere con mutuo decennale. Grazie

Requisiti per accedere al Fondo garanzia Consap

La garanzia del Fondo la può richiedere chi in data della presentazione della domanda di mutuo, non è proprietario di altri immobili ad uso abitativo, a meno che son siano proprietari per successione e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Nel caso in cui in una stessa giornata pervengono più domande, hanno la priorità le domande ai mutui a favore di:

a) Giovani coppie: nucleo familiare costituito da coniugi o conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento;

b) Nucleo familiare monogenitoriale con figli minori: persona separata/divorziata o vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;

c) Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;

d) Giovani under 35 con un contratto di lavoro all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n 92.

Quindi, questi sono i requisiti principali di chi può richiedere le garanzie del fondo.

Mutuo casa: risposta al lettore

A fronte di ciò, possiamo rispondere al nostro lettore che essendo inquilino ERP, può far richiesta delle garanzie del fondo compilando il modulo di domanda, Ma dobbiamo far presente che molti istituti di credito concedono un mutuo solo a chi alla fine dell’ammortamento ha raggiunto 75 anni o al massimo 80 anni. Il nostro consiglio è quello di consultare una delle banche, elencate in questo elenco, che aderiscono al fondo garanzie Consap, per chiarire quale sia il limite di età per la richiesta di un mutuo.

