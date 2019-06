Mutuo Casa con Fondo Garanzia Consap al 50%: ecco come fare richiesta

Il 30 aprile 2019 è stato inserito nel Decreto legge Crescita e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il rifinanziamento del Fondo di Garanzia gestito dalla Consap per il mutuo inerente all’acquisto della prima casa. È possibile far richiesta della garanzia al 50% dell’importo del mutuo, che non può superare i 250 mila euro per l’acquisto della prima casa, la quale non deve essere di lusso, o anche per interventi di ristrutturazione volti all’aumento dell’efficienza energetica.

La richiesta di garanzia può essere effettuata da tutti senza limite di reddito e di età, ma non bisogna essere già proprietari di altri immobili, a meno che non siano stati ricevuti a seguito di successione o concessi a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Fondo Garanzia Consap al 50%: come attivare la procedura?

1) “Buongiorno, siamo una coppia di 42 e 33 anni con 2 bambini. Abbiamo già acquistato casa su cui c è già un mutuo ma avremmo intenzione di vendere per acquistarne un’altra più grande. A questo punto mi conviene prima vendere e poi fare richiesta? Inoltre non ho ben capito se per fare richiesta ci si può rivolgere a una banca qualsiasi e menzionare il fondo o se bisogna rivolgersi direttamente alla Consap. Grazie della disponibilità e delle informazioni. Saluti Stefano”

3) “Buongiorno, quindi l’iter è questo.? Viene fatta prima la richiesta al Fondo tramite il modulo indicando come cifra la richiesta del venditore…se il fondo avalla la richiesta si passa a chiedere il mutuo? La richiesta va presentata direttamente all ‘ istituto che dovrebbe erogare il mutuo? Può essere presentata su più istituti? Grazie”

Fondo Garanzia Consap al 50%: a chi va inoltrata la domanda?

La procedura da eseguire la richiesta del mutuo con la garanzia al 50% Consap è molto semplice.

Il primo passo è scegliere un istituto bancario che aderisca al Fondo Garanzia Consap, dall’elenco qui allegato. . Rivolgersi a tale istituto e far richiesta del mutuo facendo esplicita richiesta di voler aderire al Fondo Garanzia Consap, compilando e consegnando alla stessa Banca il modulo domanda qui allegato.

A questo punto sarà compito dell’istituto di credito inoltrare telematicamente la richiesta alla Consap che si riserverà di dare conferma di adesione entro 20 giorni. Passato tale periodo e ricevuto esito positivo, sarà la banca a decidere l’erogazione del mutuo nei parametri richiesti, avendo tempo 90 giorni per comunicare alla Consap l’avvenuta erogazione, altrimenti la garanzia decade.

Mutuo casa con Fondo Garanzia al 50%: ecco chi sono i beneficiari

Facciamo un piccolo riassunto a quale categorie è rivolto il Fondo Garanzie.

Il fondo è finanziato per offrire garanzie su finanziamenti ipotecari a quelle categorie solitamente più svantaggiate nella richiesta di mutui.

Il Fondo garanzia prima casa Consap, si rivolge, quindi, soprattutto a:

giovani coppie con almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni;

single con figli minori;

giovani di età non superiore ai 35 anni;

conduttori di case popolari.

Alla luce di quanto sopra, possiamo rispondere al nostro primo lettore che per far richiesta di un mutuo con Garanzia al 50% non deve essere proprietario di un’ulteriore immobile, quindi il nostro consiglio è quello di vendere prima la propria casa e poi acquistarne un’altra, in modo che estingue il vecchio mutuo e di conseguenza ne accenda un altro avallato dalla garanzia.

Per quanto riguarda i requisiti di richiesta, ci rientra tranquillamente in quanto la signora ha meno di 35 anni.

La richiesta del mutuo avallato dalla garanzia Consap va fatta solo ad istituti che aderiscono al Fondo.

In risposta al secondo e al terzo lettore: ribadiamo che la richiesta del mutuo con garanzia Consap al 50% va inoltrata all’istituto bancario che aderisce al Fondo, tramite apposito modulo debitamente compilato, poi sarà la banca stessa a seguire la procedura dovuta. Si può attivare una procedura alla volta, quindi non è possibile inoltrare richiesta di mutuo con garanzia Consap in più istituti di credito contemporaneamente.

