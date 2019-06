Mutuo casa: con il Fondo Garanzia Consap si ottiene il mutuo al 100%

Il Mutuo Consap è un tipo di finanziamento destinato per l’acquisto della prima casa assistito dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A), società legata al Ministero dell’Economia e delle finanze. La Consap mette a disposizione il Fondo di garanzia, per dare la possibilità alle famiglie all’accesso al credito per l’acquisto della prima casa. Il fondo è finanziato per offrire garanzie su finanziamenti ipotecari a quelle categorie solitamente più svantaggiate nella richiesta di mutui.

Mutuo casa con garanzia Consap: si ottiene il 100% del valore dell’immobile?

Un nostro lettore ci ha esposto una specifica richiesta:

Buongiorno, ho appena letto l’articolo uscito ieri riguardo al fondo garanzia 50% per acquisto prima casa. Mi sa spiegare la differenza tra il mutuo al 100% con consap e questo al 50?

Ci eravamo già informati alla Monte dei Paschi, per un mutuo al 100 che poteva essere solo fatto con l’appoggio a consap, ma in questo articolo non è ben chiaro. Attendo un vostro gentile riscontro.

Come ottenere un mutuo al 100%

Il Fondo garanzia prima casa Consap, si rivolge soprattutto a:

giovani coppie con almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni;

single con figli minori;

giovani di età non superiore ai 35 anni;

conduttori di case popolari.

Per tutte queste categorie il mutuo Consap copre il 50% della quota capitale, consentendo quindi di ottenere mutui 100% del valore dell’immobile.

Il mutuo Consap, in realtà, viene concesso senza alcun limite di età o di reddito, ma neanche limiti di quadratura sull’appartamento che si desidera acquistare.

Le condizioni da dover rispettare, invece sono le seguenti:

il mutuo non può superare i 250 mila euro;

il richiedente non deve essere proprietario di nessun altro immobile ad uso abitativo, tranne che siano stati ricevuti per successioni;

l’immobile deve essere in Italia e non può essere di lusso, quindi non può appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Mutuo casa assistito con Fondo Garanzia al 50% Consap

Come abbiamo visto, il Fondo garanzia Consap viene concesso senza alcun limite di età o di reddito, ma hanno la precedenza per usufruirne dei vantaggi le categorie di persone più svantaggiate.

Come è trascritto all’interno della scheda informativa del Fondo Garanzia: “La Garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore – ha dato approvazione per l’ammissione al beneficio del Fondo.”

Risposta al nostro lettore

Quindi in risposta a nostro al lettore, chiariamo che il Fondo Garanzia Consap garantisce il 50% del capitale concesso in mutuo per l’acquisto di prima casa. D’altronde l’importo che si può richiedere all’istituto di credito può essere anche di tutto il valore dell’immobile, quindi far richiesta di un mutuo al 100%, ma non deve superare l’importo complessivo di 250.000 euro, come è indicato nelle caratteristiche del fondo.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere il seguente articolo: Mutuo prima casa 2019: Fondo Consap con garanzia del 50%. Via alle domande