Mutuo casa: con la surroga si può richiedere il mutuo agevolato?

In un nostro recente articolo abbiamo parlato del mutuo agevolato con la legge 104. Ora, alcuni lettori hanno scritto in redazione ponendoci la domanda: “se fosse possibile far richiesta del mutuo agevolato con la surroga”. Analizziamo il caso nello specifico e chiariamo cosa è la surroga.

Mutuo casa: cosa è la surroga

La surroga è un procedimento con cui il mutuatario chiude il suo vecchio mutuo con la banca e stipula un nuovo contratto di mutuo con un’altra banca, avvalendosi sempre delle stesse garanzie, quindi della stessa ipoteca sull’immobile. Il vantaggio per il mutuatario è quello di assicurarsi un mutuo con condizioni più favorevoli.

Il mutuatario ha sempre la facoltà di avvalersi della surroga, quindi di poter stipulare un nuovo contratto di mutuo con un diverso istituto di credito, con cui estinguerà quello vecchio, in modo che la nuova banca subentra nelle garanzie prestate per il mutuo originario.

Le condizioni che si possono contrattare dal passaggio dal vecchio al nuovo mutuo sono le seguenti: tipologia di tasso; la misura; la durata del contratto. Non è possibile contrattare, invece, l’importo da finanziare, che dovrà essere lo stesso del vecchio mutuo.

Molto importane è che la banca non può ostacolare la richiesta di surrogazione e non può chiedere ulteriori costi o penali al cliente.

Mutuo casa: Plafon casa il mutuo agevolato

Chiarito che cosa è la surroga, ora non ci resta di chiarire che cosa è il mutuo agevolato e chi lo può richiedere.

Il mutuo agevolato è stato introdotto nel 2013 con la convenzione “Plafon Casa” che è un accordo tra l’Associazione bancaria italiana e la Cassa Depositi e Prestiti. L’accordo definisce le regole da applicare e le linee guida da seguire per la concessione, dalle banche che aderiscono, dai mutui ipotecari alle persone fisiche.

Il Plafon Casa dà la possibilità di stipulare un mutuo a tasso agevolato, che può essere a tasso variabile o fisso. Di questa agevolazione ne possono usufruire solo determinate categorie, con specifici requisiti.

Infatti, la richiesta del mutuo agevolato può essere inoltrata solo da una persona “fisica”, e possono far richiesta:

Le giovani coppie che devono avere un’età compresa: uno nei 35 anni l’altro nei 40 anni. E abbiano formato da almeno 2 anni un nucleo familiare;

Le famiglie numerose con almeno 3 figli a carico;

I nuclei familiari che hanno un disabile, a carico, certificato con la legge 104.

Gli importi richiesti con il mutuo agevolato possono essere utilizzati per l’acquisto di un immobile residenziale, hanno la priorità le abitazioni di prima casa, o per una ristrutturazione volta a migliorare l’efficienza energetica dell’immobile o per entrambe le operazioni.

Le nostre considerazioni

Visto cosa è la surroga e cosa è un mutuo agevolato, possiamo dedurre che nel caso in cui si decidesse di procedere per la surroga per ottenere un mutuo con condizioni più favorevoli e nel contempo si rientri nelle categorie che possono far richiesta del Plafon Casa, riteniamo che non ci sia alcuna difficoltà di procedere in questa direzione.

In conclusione, nel caso di surroga si può far richiesta alla nuova banca di rientrare nel Plafon Casa.

