Mutuo casa: tasso fisso e tasso variabile, ecco le migliori offerte di luglio 2019

Il mutuo è un finanziamento di durata medio lunga garantito da un’ipoteca iscritta sulla casa per cui si chiede il mutuo. Quindi chi ha intenzione di acquistare casa, la ricerca del mutuo perfetto non è cosa facile. Bisogna dedicare molto tempo per cercare il finanziamento alle migliori condizioni, in quanto è un prodotto che impegna per capitali consistenti e lunghe durate.

Per fare una scelta appropriata non bisogna affidarsi solo alla propria banca in cui si è correntista, ma confrontare più offerte. È importante scegliere il finanziamento con molta cura, mettendo a confronto anche la documentazione precontrattuale. Per facilitarvi il compito vi elencheremo di seguito i migliori mutui a tasso fisso e a tasso variabile che si sono ottenuti dalla piattaforma MutuiOnline.it simulando una situazione classica di un 34enne che chiede un mutuo a tasso variabile per una durata di 20 anni, per un importo di 140.000, il valore dell’immobile è di 280.000 euro.

Il migliore mutuo a tasso fisso per fine luglio 2019

Le migliori offerte dedotte sono le seguenti:

Hello Bank! BNL Gruppo BNP Paribas: procedura on line; tasso fisso 1,20%, rata 656,42€; TAEG 1,34%;

WIDIBA: procedura on line, tasso fisso 1,27%, rata 661,05€, TEAG 1,34%;

Webank.it: procedura on line, tasso fisso 1,34%, rata 665,31€, TEAG 1,37%;

CheBanca!: procedura on line, tasso fisso 1,19%, rata 655,79€, TEAG 1,38%;

BNL Gruppo BNP Paribas: procedura in filiale, tasso fisso 1,20%, rata 656,42€, TEAG 1,39%;

UBI Banca: procedura in filiale, tasso fisso 1,20%, rata 656,42€, TEAG 1,40%;

Mutuo casa a tasso variabile: le migliori offerte di luglio 2019

Mentre, se si opta per un tasso variabile, le migliori offerte di luglio 2019 sono:

Hello Bank! BNL Gruppo BNP Paribas: procedura on line; tasso variabile 0,60%, rata 618,99€; TAEG 0,74%;

BNL Gruppo BNP Paribas: procedura in filiale, tasso fisso 0,60%, rata 618,99€, TEAG 0,78%;

Unicredit: procedura in filiale, tasso fisso 0,72%, rata 626,52€, TEAG 0,86%;

WIDIBA: procedura on line, tasso fisso 0,84%, rata 633,60€, TEAG 0,90%;

Intesa SanPaolo: procedura in filiale, tasso fisso 0,75%, rata 628,12€, TEAG 0,90%.

Mutuo casa: tassi ai minimi storici, ma è bene confrontare le varie offerte