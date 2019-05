È ufficiale, è stato inserito nel Decreto legge Crescita pubblicato il 30 aprile 2019 nella Gazzetta Ufficiale il rifinanziamento del Fondo di garanzia gestito dalla Consap per il mutuo per l’acquisto della prima casa. È possibile far richiesta della garanzia del 50% per un mutuo, per importo non superiore ai 250mila euro per l’acquisto della prima casa, che non deve essere di lusso, e anche per interventi di ristrutturazione volti all’aumento dell’efficienza energetica.

La richiesta di garanzia può essere effettuata da tutti senza limite di reddito e di età, ma non bisogna essere già proprietari di altri immobili, a meno che non siano stati ricevuti a seguito di successione o concessi a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Cos’è il mutuo Consap?

IL Mutuo Consap è un tipo di finanziamento destinato per l’acquisto della prima casa assistito dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A), società legata al Ministero dell’Economia e delle finanze.

La Consap ha creato il Fondo di garanzia per prima casa, per favorire famiglie all’accesso al credito per l’acquisto della prima casa. Il Fondo è stato introdotto con la legge di Stabilità 2014.

Il fondo è finanziato per offrire garanzie su finanziamenti ipotecari a quelle categorie solitamente più svantaggiate nella richiesta di mutui.

Il Fondo garanzia prima casa Consap, si rivolge soprattutto a:

giovani coppie con almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni;

single con figli minori;

giovani di età non superiore ai 35 anni;

conduttori di case popolari.

Mutuo Consap con copertura del 50% della quota capitale

Per tutte queste categorie il mutuo Consap copre il 50% della quota capitale, consentendo quindi di ottenere mutui 100% del valore dell’immobile.

Questo si è mostrato uno strumento utilissimo, soprattutto per le giovani coppie e per molti giovani che si trovano in situazioni lavorative precarie, quindi hanno difficoltà di versare un acconto per l’acquisto della prima casa.

Il mutuo Consap, in realtà, viene concesso senza alcun limite di età o di reddito, ma neanche limiti di quadratura sull’appartamento che si desidera acquistare.

Le condizioni da dover rispettare, invece sono le seguenti:

il mutuo non può superare i 250 mila euro;

il richiedente non deve essere proprietario di nessun altro immobile ad uso abitativo, tranne che siano stati ricevuti per successioni;

l’immobile deve essere in Italia e non può essere di lusso, quindi non può appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Mutuo Consap: come richiederlo?

Le banche che aderiscono al fondo aumentano sempre più, per poter consultare l’elenco completo delle banche, bisogna andare sul sito dell’Abi o della Consap

Ci sono istituti bancari, come Cariparma del gruppo Credit Agricole, che si sono specializzati nel far ottenere alla propria clientela un mutuo Consap 100%.

La procedura da eseguire per acquistare casa e richiedere il mutuo è molto semplice. Bisogna compilare il modulo per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

Per scaricare il modulo di richiesta al Fondo Consap, clicca qui

Dopo aver presentato la domanda, la Consap risponderà dopo 20 giorni per comunicare l’ammissione della pratica all’Istituto di credito. A sua volta quest’ultimo dopo 90 giorni dovrà avvisare alla Consap l’esito del mutuo, cioè se è stato erogato o meno per cause riguardanti la stessa banca.

