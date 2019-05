Navigator, alcuni consigli per tentare di superare il concorso

Facciamo prima chiarezza su cosa sia il Navigator; tale ruolo è a braccetto con il Reddito di cittadinanza, oltre ad essere il perno principale che ne possa garantire l’esatto funzionamento. Infatti, chi svolge la professione di Navigator è una sorta di tutor per i beneficiari del sostegno economico nella ricerca di un’occupazione e deve, quindi, studiare un percorso lavoro-carriera personalizzato dei soggetti che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, oltre che ad essere un trampolino di lancio tra chi ne beneficia e le imprese.

Ma non svolge solo il ruolo da tutor: il Navigator deve anche controllare che coloro che percepiscono il sussidio svolgano le attività proposte nei tempi e modi stabiliti dal Decreto. Per questo motivo il tutor dovrà realizzare delle relazioni scritte per consentire al Ministero del Lavoro di individuare eventuali casi di abuso.

Ma adesso concentriamoci su come prepararsi al meglio al concorso, su come si svolgeranno le prove di selezione e su quali materie bisogna concentrarsi.

Navigator, l’esame del concorso

Al giorno d’oggi si contano ben 79mila candidati per 3 mila posti banditi, un numero piuttosto previsto, e quindi, di conseguenza, ci sarà una grandissima competizione tra i candidati. Bisogna sapere che le domande che formeranno la prova sono ben 100 e vertono su argomenti molto diversi tra di loro, come :

• cultura generale

• modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro

• reddito di cittadinanza

• disciplina dei contratti di lavoro

• sistema di istruzione e formazione

• regolamentazione del mercato del lavoro

• economia aziendale

• informatica

• domande psicoattitudinali e di logica

Facendo una piccola sintesi, i candidati all’esame di Navigator avranno dinanzi a sé una parte prettamente teorica, con argomenti e tematiche proprie del contesto in cui verranno inseriti, e una seconda parte di logica e test psicoattitudinali, situazione tipica che si trova nei concorsi pubblici.

Se la prima parte richiede una grande fase di studio, la seconda parte si concentra su una certa attitudine al ragionamento, quindi la capacità di risolvere problemi di varia natura, utilizzando solo il proprio pensiero basato su passaggi logici.

Seguire il corso online per prepararsi all’esame Navigator

Oltre ai libri su cui potete formarvi disponibili su Amazon, esiste un corso online Navigator tenuto da professionisti del mondo del lavoro che hanno collaborato con i principali attori istituzionali, tra cui l’ANPAL SERVIZI e il FORMEZ PA, capace di mettere a frutto quanto studiato. Dall’altra parte del vostro schermo troverete delle risorse qualificate, con anni e anni di esperienza alle spalle, il quali vi spiegheranno quali sono le tematiche principale che gli aspiranti Navigator devono conoscere per affrontare la prova selettiva del concorso.

Il corso si forma su 6 moduli, i quali comprendono sia una parte video che una parte documentale in PDF (liberamente scaricabili e stampabili), che trattano i seguenti temi:

• reddito di cittadinanza

• regolamentazione del mercato del lavoro

• disciplina dei contratti di lavoro

• strumenti di intervento di politica del lavoro

• sistema istruzione e formazione professionale

• economia aziendale

ed è tenuto da sei docenti diversi:

• due consulenti del lavoro

• una psicologa del lavoro

• un docente economia aziendale

• un commercialista e revisore dei conti

• un dirigente Agenzia per il lavoro

Ma tale corso non è solo studio: in esso è compreso anche un corso online di “quiz di logica nei concorsi pubblici“, con la quale si permette di imparare a risolvere velocemente e con metodo i quiz logico – attitudinali tipici dei concorsi pubblici. Pertanto, troverete le principali tipologie di quiz logico attitudinale che spesso si trovano nei concorsi pubblici, nello specifico: 14.000 quiz di logica con le relative griglie di risposte esatte (con 72 tipologie di quiz di logica) e metodologia di risoluzione, e oltre otto ore di video-lezioni.

Ecco quindi il link per partecipare al corso:

