L’ANPAL ha pubblicato l’elenco dei vincitori del concorso per l’assunzione di 3 mila Navigator. La graduatoria è stata pubblicata online, per regioni e provincie. Le prove d’esame al riguardo della selezione dei navigator tramite il bando ANPAL si sono tenute dal 18 al 20 giugno a Roma. I nominativi dei vincitori già sono stati resi pubblici dall’ANPAL, questi saranno dislocati sul territorio Italiano per dare sostegno ai centri per l’impiego per le attività previste dal Reddito di cittadinanza.

Il punteggio per cui si è ritenuti idonei è minimo di 60/100, e sono stati ritenuti idonei 2.982 candidati.

Le assunzioni dei Navigator è con contratto di collaborazione a termine fino al 30 aprile 2021. Il compenso sarà di 27.338,76 annuo lordo e in più riceveranno 300 euro mensili come rimborso spese.

Il compito fondamentale dei Navigator è quello di rendere più facile l’incontro tra chi beneficia del reddito di cittadina e le aziende che cercano personale.

Navigator: i compiti da svolgere

Quindi i navigator fungono da supporto per i centri per l’impiego per far sì che il patto per il lavoro si concluda. Quest’ultimo consiste nel percorso personalizzato di reinserimento del candidato nel mercato del lavoro. Inoltre assiste il candidato anche nel percorso di inclusione sociale, può assumere anche le funzioni di assistenza tecnica e di raccordo con imprese ed enti di formazione.

Il Navigator ha anche il compito di controllo del rispetto delle regole da parte di chi percepisce il reddito di cittadinanza, cioè il rispetto delle norme e delle procedure dal piano per il lavoro.

Navigator: la graduatoria

L’ANPAL ha pubblicato la graduatoria dei vincitori della selezione pubblica online, il 24 giugno, ed è consultabile al seguente link: https://selezionenavigator.anpalservizi.it/vincitori_idonei.html.

Navigator: le polemiche

Alcuni assessori regionali hanno polemizzato sull’avvio della fase del Rcd, proprio su quella relativa al percorso lavoro. infatti, proprio questa settimana sarebbero dovute partire le prime convocazioni ai primi titolari del sussidio risultati occupabili, ma la procedura informatica non è ancora pronta.

Claudio Di Berardina, assessore al Lavoro della Regione Lazio, ha denunciato: “Avremmo dovuto cominciare a chiamare i beneficiari occupabili ma la strumentazione non è arrivata dall’ANPAL. Hanno fornito solo un elenco cartaceo con 6.000 nomi, utilizzabile se le persone si presentano spontaneamente.”

L’ANPAL, su difende, dicendo che garantisce tempi rapidi per l’invio della procedura sarà messa a punto in tempi rapidi. Ma un altro problema presente è la mancata formazione degli operatori. Ma ancor di più è la mancata emanazione dei decreti per l’assunzione di personale aggiuntivo da destinare ai centri per l’impiego.

