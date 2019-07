Novità Reddito di Cittadinanza e dimissioni di un familiare

Reddito di cittadinanza, arrivano chiarimento dall’Inps, con la circolare 100/2019, precisa che la presenza in famiglia di un disoccupato per dimissioni volontarie non è più causa ostativa per un anno al riconoscimento del reddito di cittadinanza, ma comporta soltanto la riduzione dell’importo. Il beneficio è precluso a chi è sottoposto a misura cautelare personale, anche in seguito a convalida del fermo e dell’arresto; inoltre, il patrimonio immobiliare deve essere verificato non solo in Italia, ma anche all’estero.

Reddito di cittadinanza: la circolare Inps

La circolare recita che: “A seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione n. 26/2019, è venuta meno inoltre l’esclusione dal Rdc, prevista dal decreto-legge prima della conversione, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa. La legge di conversione, infatti, limita l’esclusione al solo componente disoccupato che abbia presentato le dimissioni volontarie, riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza“.