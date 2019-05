L’esenzione del ticket sanitario scadente il 31 marzo, solo per quest’anno è stata prorogata al 30 giugno 2019. In base alle nuove direttive Ministeriali, l’esenzione sarà assegnata automaticamente solo per alcuni codici, mentre per altri l’automatismo è stato abolito. Gli aventi diritto dovranno alla scadenza annuale effettuare il rinnovo. Analizziamo nel dettaglio: i codici di esenzioni e le novità intervenute dal 2019.

Codice di esenzioni ticket sanitario con rinnovo automatico

E14 – Beneficiari i cittadini di età uguale o superiore a 66 anni, inseriti in un nucleo familiare con un reddito complessivo uguale o inferiore a 18mila euro;

E15 – Beneficiari i cittadini assistiti SSR e loro familiari a carico con un reddito fiscale del nucleo familiare annuale uguale o inferiore a 18mila euro (DGR n. 2027 del 20 luglio 2011).

Codice esenzione con validità annuale

Per le esenzioni del ticket sanitario che rilevano i dati economici dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), la validità diventa annuale ed intercorre dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo. I codici interessati sono:

E01 – Beneficiari i cittadini con un’età anagrafica con meno di 6 anni o superiore a 65 anni, appartamenti con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a 36.151,98 euro;

E03 – Per i cittadini titolari di pensione sociale e per i familiari a carico fiscalmente;

E04 – I cittadini titolare di pensioni al minimo con età anagrafica superiore a 60 anni e per i familiari a carico, con un reddito familiare lordo inferiore a 8.263,31 euro. Tale valore subisce un incremento fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico.

E05 – Beneficiari i cittadini con età anagrafica superiore a 65 anni appartenenti al nucleo familiari con reddito complessivo lordo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500, 00 euro.

Esenzione Ticket dal codice E02 al codice E40 soggetti al rinnovo annuale non automatico

La novità riguarda l’abolizione del rinnovo automatico per l’esenzioni ticket per reddito. Infatti, dal 2019 il rinnovo non sarà più automatico per i seguenti codici:

E02 – Possono fare domanda i disoccupati e loro familiari a carico con un reddito familiare lordo complessivo inferiore a 8.263.31. Tale valore subisce un incremento fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico.

E12 – Disoccupati iscritti negli elenchi dei centri per l’impiego. L’esenzione è valida anche per i familiari a carico. Il reddito complessivo di riferimento che comprende l’intero nucleo familiare è pari o inferiore a 27.000 euro (DGR n. 4380/2012).

E13 – Possono fare domanda di esenzione i lavoratori in mobilità. L’esenzione è valida anche per i familiari a carico. La retribuzione lorda di riferimento non deve essere superiore ai massimali mensili previsti nella circolare INPS n. 14 del 30.01.2013.

E30 – Questo codice riguarda i cittadini con patologie croniche e trapiantanti. La retribuzione lorda di riferimento del nucleo familiare non deve essere superiore a 46.600 euro (D.lgs. n. 109/98).

E40 – Per i cittadini con patologie rare. La retribuzione lorda di riferimento del nucleo familiare non deve essere superiore a 46.600 euro (D.lgs. n. 109/98).

Come chiedere l’esenzione del Ticket sanitario per reddito

Per il rinnovo del ticket sanitario bisogna presentare un’autocertificazione allo sportello dedicato al rinnovo presso l’Asl di appartenenza; i codici interessati al rinnovo sono: E02, E12, E13, E30, E40. Per il rinnovo dei codici di esenzione E30 ed E 40 è possibile rivolgersi presso qualsiasi farmacia del territorio regionale dove si risiede.