L’esenzione del ticket sanitario scadente il 31 marzo e prorogata al 30 giugno, solo per quest’anno è stato nuovamente prorogata al 30 settembre. In base alle nuove direttive Ministeriali, l’esenzione sarà assegnata automaticamente solo per alcuni codici, mentre per altri l’automatismo è stato abolito.

Prorogata al 30 settembre la certificazione dell’esenzione ticket sanitario per i codici assegnati “per reddito” in riferimento alle prestazioni diagnostiche e sulla farmaceutica. Abbiamo elencato in quest’articolo tutti i codici di esenzione e le novità intervenute nel 2019: Codici di esenzione ticket sanitario