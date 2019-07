Nuovi Isa e modifica dei dati precompilati, le novità

Nuovi Isa e modifica dei dati precompilati, l’Agenzia delle Entrate, in occasione del videoforum “I nuovi Isa” organizzato il 17 luglio 2019 dal Cndcec, al quale ha partecipato anche la Sose, ha affermato che il contribuente non deve compilare manualmente i dati precalcolati per gli Isa che non sono stati importati dal cassetto fiscale. In caso di anomalia questi

elementi, qualora possibile, sono modificabili dal contribuente al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.

Nuovi Isa e dati precaricati

In relazione ai dati precaricati l’Agenzia ha specificato che non è onere del contribuente andare a verificare tutti i dati importati, ma lo stesso sarà tenuto a operarne un controllo solo qualora l’esito dell’Isa presenti la segnalazione di indicatore di anomalia il cui risultato è influenzato proprio dalla presenza di questi dati precaricati.

Confronto con studi di settore, si rischia un maggior controllo del Fisco

Chiarimenti per enti non commerciali e per cooperative a mutualità

L’Agenzia delle Entrate, sempre in occasione del videoforum, ha affermato che sono esclusi dall’applicazione degli Isa gli enti non commerciali che si avvalgono del regime agevolato forfetario previsto dalla legge 398/1991.

Devono, invece, compilare il modello le cooperative a mutualità prevalente che, in assenza di una causa di esclusione specifica operante nei loro confronti, possono avvalersi dei chiarimenti forniti nella C.M. 110/1999, segnalando nelle note aggiuntive che il perseguimento di fini mutualistici ha inciso sulle dinamiche imprenditoriali condizionando negativamente il risultato dell’applicazione degli Isa.

Rinvio primo termine del versamento delle imposte (Irpef, Ires, Irap)