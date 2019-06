I nuovi Isa fanno slittare il termine del versamento delle imposte. I tempi lunghi della pubblicazione del software per l’applicazione degli Isa rende necessario il rinvio del termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpef, Ires, Irap), come del resto è

avvenuto in passato per gli studi di settore.

In attesa del decreto per lo slittamento del temine del versamento imposte

Il decreto di prossima emanazione dovrebbe prevedere lo spostamento del primo termine dal 1 luglio al 22 luglio; quindi, il secondo termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% slitterebbe al 21 agosto.

Il contribuente, successivamente, potrà rateizzare il saldo delle imposte pagando le rate residue entro il giorno 16 dei mesi di settembre, ottobre e novembre.

I beneficiari del rinvio

A seguito della definitiva emanazione del decreto si potrà meglio comprendere l’esatto perimetro di applicazione del rinvio, che comprenderà i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che nel 2018 abbiano realizzato un ammontare di ricavi non superiore a 5.164.000 euro; altra condizione per beneficiare del rinvio del termine sarà quella di svolgere un’attività il cui codice sia compreso nei due decreti per i quali sono stati emanati gli indici sintetici affidabilità. L’eventuale presenza di ipotesi di disapplicazione non dovrebbe far venir meno la proroga.

