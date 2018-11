Offerte di lavoro da Articolo 1 per Natale 2018

Se sei in cerca di offerte di lavoro per lavorare a Natale 2018, allora questo articolo fa per te! La società Articolo 1, Soluzioni HR ha già infatti ricevuto numeroso richieste da aziende e società del settore gdo, intrattenimento, hospitality, moda e lusso, sanità che, come tutti gli anni in questo periodo, richiedono personale per il periodo natalizio. Le assunzioni natalizie iniziano a metà novembre per terminare, con gli inventari nella GDO e nel commercio, in genere, a metà gennaio.

Offerte di lavoro nei seguenti settori

Il primo settore è quello della GDO – Largo Consumo che, soprattutto per il considerevole numero di addetti all’inventario, arriva a 415 profili, seguito dall’Intrattenimento col numero 285 con la domanda di tanti Animatori per i parchi gioco presenti nei Centri Commerciali. A seguire c’è il settore dell’Hospitality che cerca 230 posizioni per hotel e strutture varie, seguito da Moda e Lusso, con 180 ricerche per i negozi. Infine, il settore Sanità con 81 richieste legate, soprattutto, alla cura della persona e alla commercializzazione dei prodotti sanitari.

L’elenco dettagliato delle offerte di lavoro

Per GDO – Largo Consumo:

• 20 Addetti Cassa

• 20 Addetti alla vendita

• 15 Addetti Banco Macelleria;

• 15 Addetti Banco Pescheria;

• 15 Addetti Banco Gastronomia;

• 15 Addetti Banco Ortofrutta

• 15 Addetti Banco Panetteria

• 50 Addetti Confezionamento Pacchi

• 50 Addetti scaffali e magazzinieri

• 200 Addetti all’Inventario

Sede di lavoro: Torino, Milano, Varese, Bergamo, Brescia, Ancona, Latina, Roma e provincia, Napoli, Caserta, Salerno, Benevento, Taranto e provincia, Bari e provincia, Sicilia

Per candidarsi: inviare cv per e-mail a [email protected] e per la Lombardia a [email protected]

Per Intrattenimento:

• 100 Animatori Parco Giochi

Sedi di lavoro: Torino, Udine, Verona e provincia, Padova e provincia, Milano e provincia, Parma, Roma e provincia, Firenze, Prato, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Napoli e provincia, Salerno e provincia, Catania

• 80 Assistenti di sala Slot/Vlt

Sedi di lavoro: Italia

• 80 Addetti Bar-camerieri

Sedi di lavoro: Tutta Italia

• 25 Maschere

Sede di lavoro: Firenze Nord, Perugia, Padova

Per candidarsi: inviare cv per e-mail a [email protected]

Per Moda e Lusso:

• 100 Sales Assistant (lingue inglese, russo, cinese)

• 80 Hostess

Sedi di lavoro: Milano, Roma, Venezia, Firenze, Noventa, Leccio, Serravalle Scrivia, Barberino.

Per candidarsi: inviare cv per e-mail a [email protected]

Per Hotel – Hospitality:

• 20 Facchini

• 50 Addetti Mensa

• 50 Cuochi e aiuto cuochi

• 10 Pizzaioli e aiuto pizzaioli

• 15 Barman

• 15 Chef De Rang

• 15 Comis di Sala

• 15 Camerieri ai piani

• 15 Camerieri di sala

• 25 Addetti Pulizie

Sedi di lavoro: Torino, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Sardegna

Per candidarsi: inviare cv per e-mail a [email protected] [email protected] [email protected]

Per Sanità:

• 12 Farmacisti

Sedi: Piemonte e Veneto e Lombardia;

• 15 Operatori Socio Sanitari

Sede: Torino, Novara, Lecco, Padova, Treviso, Venezia

• 20 Ottici per inserimenti in negozi in Italia

Sedi: Italia

• 20 Addetti Vendita Settore Ottico

Sede: Italia

• 4 Infermieri Professionali di sala operatoria (strumentista)

Sedi: Torino, Lecco

• 10 addetti mensa o cuochi per mense di Cliniche private

Sedi: Milano, Bergamo, Brescia.

Per candidarsi: inviare cv per e-mail a [email protected]