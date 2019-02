Opzione donna: entrambi i requisiti al 31 dicembre 2018

Buongiorno.. Ho 39 anni di contributi e a maggio 2019 compirò 58 anni di età.. Potrò andare in pensione con opzione. Donna??

Purtroppo no, per accedere all’Opzione donna sia i 58 anni che i 35 anni di contributi richiesti dovevano essere raggiunti entro il 31 dicembre 2018. L’alternativa di pensionamento per lei, però, è la pensione anticipata che con altri 2 anni e 10 mesi di lavoro le garantirà l’accesso alla pensione anticipata con requisiti Fornero che, tra l’altro non prevede penalizzazioni.

Infatti, al contrario dell’opzione donna, con la quale il suo assegno pensionistico avrebbe subito una forte penalizzazione (fino al 30% della pensione) essendo ricalcolato interamente con il sistema contributivo, con la pensione anticipata percepirà un assegno pensionistico pieno e senza decurtazioni. So che a volte il pensiero di lavorare quasi 3 anni in più può risultate quasi intollerante, ma in questo caso, penso, almeno a livello economico (e visto che nell’opzione donna non può accedere) penso che ne valga davvero la pena.