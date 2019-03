Opzione donna negata: quale alternativa?

Faccio i 58 anni a luglio 2019 ad agosto faccio i 40 anni e 11 mesi di lavoro posso richiedere opzione donna?

Purtroppo per accedere alla pensione con il regime sperimentale opzione donna è necessario aver raggiunto sia il requisito contributivo che quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Purtroppo, quindi devo dirle che non rientra nella possibilità del pensionamento. Ma…c’è un ma…

Pensione oltre all’opzione donna: le alternative

Se fosse rientrata nell’opzione donna compiendo gli anni a luglio avrebbe dovuto attendere 12 mesi per la decorrenza della pensione. Ma lei tra 11 mesi raggiunge a luglio 2020 raggiunge i 41 anni e 10 mesi necessari per accedere alla pensione anticipata con requisiti Fornero, che tra l’altro non prevede la decurtazione pesantissima imposta dall’opzione donna e potrà, quindi, con solo qualche mese di attesa in più, percepire un assegno pensionistico pieno. Per la pensione anticipata, infatti, dovrà attendere 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per la decorrenza della pensione che percepirà, quindi, dal 1 novembre 2020 senza penalizzazioni di sorta. A me sembra una notizia migliore del poter accedere all’opzione donna.