Opzione donna per autonome: 58 anni e 7 mesi o 59 anni?

Nel testo del DL 4/2019 il regime sperimentale opzione donna è stato prorogato anche nel 2019 per tutte le lavoratrici dipendenti e autonome che hanno raggiunto i requisiti di accesso entro il 31 dicembre 2018. A differenza di quello che si vociferava, però, prima della pubblicazione del decreto i requisiti richiesti per l’accesso sono diversi. Vediamo, quindi, cosa è richiesto alle lavoratrici autonome e a quelle dipendenti per accedere alla pensione con l’opzione donna.

Pensione opzione donna per autonome e dipendenti

Una nostra lettrice ci chiede un chiarimento sui requisiti di accesso all’opzione donna scrivendoci: “Ho letto su un testo importante che le lavoratrici autonome possono accedere all’opzione donna con 58 anni e sette mesi più i 35 di contributi maturati entro il 31 dicembre 2018 e vero?”.

Il decreto, così come la circolare INPS numero 11 del 29 gennaio 2019 che l’ha seguito, riportano che “Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.”.

Fermo restando, quindi, che sono richiesti 35 anni di contributi, l’età anagrafica da aver compiuto entro il 31 dicembre 2018 necessaria per accedere all’opzione donna è di: