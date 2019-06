Opzione donna sarà prorogata nel 2020 ma ci sono dei limiti

Per accedere all’opzione donna è necessario aver maturato i 58 anni per le lavoratrici dipendenti e i 59 anni per le lavoratrici autonome congiuntamente ai 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018. Coloro che hanno raggiunto i requisiti entro questo termine possono accedere alla pensione con il regime sperimentale in qualsiasi momento successivo al 31 dicembre 2018, sia esso, quindi il 2019, il 2020 ecc… per effetto della cristallizzazione del diritto alla pensione che hanno acquisito.

Opzione donna: proroga nel 2020

Per chi matura entrambi i requisiti nel 2019, non è possibile accedere all’opzione donna. Dalle ultime indiscrezioni l’opzione donna sarà prorogata anche nel 2020, ma risulta improbabile che i requisiti potranno essere maturati entro il 31 dicembre 2019, quindi, sarà prorogata nel 2020 ma solo se i requisiti sono stati maturati entro il 31 dicembre 2018. Su questo ultimo punto si attendono chiarimenti.

Opzione donna con requisiti nel 2019

Buonasera, mi chiedevo se ho la possibilità di fare domanda per opzione donna avendo compiuto 57 anni a giugno, e maturato 35 anni contributivi a maggio 2019. Sto cercando una finestra d’uscita per necessità qualcosa da suggerirmi. Grazie confido in una risposta solerte. Saluti

Purtroppo, lei al momento non può aderire all’Opzione donna, in quanto bisogna aver maturato entrambi i requisiti (età anagrafica + anzianità contributiva) entro il 31 dicembre 2018.