Palladio, come il Bitcoin promette guadagni facili ma…

A chi è piaciuto scommettere nel Bitcoin amerà il Palladio, un metallo raro e prezioso come l’oro che da mesi tocca un record dopo l’altro superando la soglia psicologica dei 1500 dollari l’oncia.

L’oro viaggia sui 1300 dollari, il platino è fermo a 860 dollari, l’argento a 15 dollari l’oncia, il palladio vola guadagnando nel 2019 quasi il 30% e triplicando il suo valore negli ultimi 3 anni.

Palladio cosa è?

E’ usato nelle marmitte delle auto a benzina ibride, un metallo molto raro e prezioso e anche se gli analisti del settore ormai pensino si tratti di una bolla speculativa, convinti che presto vi sarà una correzione dei prezzi, la corsa al palladio è ormai iniziata anche se è destinata a finire molto presto.

Molti, infatti vedono gli investimenti in palladio come il nuovo bitcoin, che come ben sappiamo non è durato molto sui mercati e in un anno il suo valore è crollato dell’80% e molti lo vedono già morto.