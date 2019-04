Arriva la denuncia da Codacons che rileva un aumento dei prezzi della benzina per Pasqua e i prossimi ponti, quello del 25 aprile e del primo maggio. Il rialzo è ingiustificato e penalizza come al solito il consumatore finale. Nelle ultime settimane in rialzo è stato del 5% in più rispetto alle tariffe di questi periodi dell’anno scorso. Una stangata sulla benzina che vede aumenti complessivi per 110 milioni di euro.

Gli italiani penalizzati anche nei momenti di riposo, non basta la continua pressione fiscale a cui sono sottoposti costantemente, anche nei momenti di svago devono subire aumenti ingiustificati e soprattutto non controllati.

