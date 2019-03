Il passaggio da Ape Sociale alla pensione anticipata Quota 100 è una domanda che spesso i lettori ci hanno esposto. In un precedente articolo avevamo analizzato il Decreto Legge n. 4/2019, evidenziando che tale possibilità non era esclusa e si attendevano chiarimenti da parte dell’Inps.

L’articolo: Pensione quota 100 anche per chi ha aderito ad Ape sociale o Ape Volontario, il decreto non lo esclude

Un nostro lettore ha esposto il quesito all’Inps.

Risposta INPS al quesito di passaggio da Ape Sociale a Quota 100

Buongiorno, sono attualmente in ape sociale, posso andare in pensione con “quota 100”, avendone già maturato i requisiti?

Gentile utente, con riferimento alla Sua richiesta con numero di protocollo INPS.CCBFF…………… del 03/02/2019 22:56:22,

Le comunichiamo quanto segue:

se lei ha già maturato i requisiti previsti dal d.l. 4/2019 potrà accedere alla pensione anticipata con quota 100 anche se titolare di APE social. Tale trattamento verrà revocato dalla decorrenza della nuova pensione. Cordiali saluti

Conclusioni

Ringrazio il nostro lettore che ci ha permesso di comunicare a tutti i lettori la reale possibilità di aderire. Quindi, per tutti coloro che si trovano in questa situazione possono effettivamente rivolgersi ai patronati per attivare la procedura o informarsi presso le sedi Inps di competenza. Ricordiamo che al momento l’Inps non ha chiarito tramite circolari o disposizioni le modalità attuative della procedura di passaggio.