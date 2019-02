Penalizzazioni pensione: vediamo di cosa si parla

Ho 62 anni di eta e 41 anni di contributi quanti penalità ci sono con quota cento?

Abbiamo specificato già in precedenza che attualmente, se si esclude l’opzione donna che prevede un ricalcolo interamente contributivo della pensione che penalizza moltissimo l’assegno, nessuna pensione prevede penalizzazioni.

Se si accede alla quota 100 con 41 anni di contributi l’assegno pensionistico sarà calcolato su 41 anni di contributi.

Se si accede alla quiescenza con la pensione anticipata per le donne l’assegno pensionistico sarà calcolato su 41 anni e 10 mesi di contributi.

Nel suo caso se accede con la pensione di vecchiaia a 67 anni, fra 5 anni continuando a lavorare, l’assegno pensionistico sarebbe calcolato su 46 anni di contributi.

Non si tratta di penalizzazioni, ma di scelte del singolo lavoratore che decide se andare in pensione prima o se continuare a lavorare per aumentare il montante contributivo con la consapevolezza che più alto sarà il numero di anni di contributi versati e più alto sarà l’assegno pensionistico. Non è la quota 100 ad essere penalizzante, ma il fatto di lavorare 5 anni in meno. Ma è una libera scelta non un obbligo.