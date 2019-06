Molte le domande inviate all’Inps per il pensionamento con Quota 100, tante anche le criticità riscontrate dai lavoratori che si trovano in procinto di lasciare il lavoro e sono ancora in attesa della risposta Inps. Ecco il quesito di un nostro lettore: Ho presentato domanda di pensionamento quota 100 all’INPS ed al mio ente pubblico il 31 gennaio 2019 avendo superato abbondantemente quota 100 con 63 anni di età e quasi 40 di contributi. A tutt’oggi, 10 giugno 2019, non ho ancora ricevuto nessuna comunicazione da parte dell’Inps. Il mio ente ha invece inviato sia a me che all’INPS la determina di messa in quiescenza dal 1° agosto 2019. Cosa devo fare?

Pensionamento Quota 100: mail per comunicare con l’Inps

I tempi dell’Inps non sono fissi, e a volte passa anche molto tempo dall’invio della domanda di pensionamento. Molto dipende dagli accertamenti che richiede la pratica. Molti i lettori che mi scrivono e lamentano i tempi lunghi di attesa.

Non c’è molto da fare, può comunque inoltrare un sollecito tramite il patronato oppure si può recare direttamente presso gli uffici Inps di appartenenza per chiedere un sollecito.

Può anche inviare una mail all’Inps, la mail varia in base alla città di residenza, ad esempio: assicuratopensionatogestioneprivata.roma@inps.it

Nella mail spieghi tutta la sua situazione in modo chiaro. I lettori che hanno usato questo sistema, hanno avuto risposte esaurienti e hanno risolto i problemi che l’ente aveva riscontrato.