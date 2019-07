Rassegna stampa oggi 29 luglio su: pensioni (con 13 anni di contributi; Quota 100 e maggiorazioni; a 54 anni di età); Congedo straordinario con legge 104; domanda Naspi presentata ai CAF non è gratuita; Conto Correnti controlli a tappeto del Fisco; Rottamazione ter e saldo e stralcio ultimo step al 31 luglio 2019; Super ammortamento anche per il 2019/2020; tutte le novità della giornata.

Pensione con 13 anni di contributi, anticipata Quota 100 con maggiorazioni; con 54 anni di età: i vari casi

Ci si chiede quale forma pensionistica esiste con solo 13 anni di contributi? Ci sono diverse misure che permettono il pensionamento con meno di 20 anni di contributi ma tutte richiedono precisi requisiti di accesso che non sempre è facile soddisfare. Abbiamo trattato l’argomento in quest’articolo: Pensione con 13 anni di contributi: quali possibilità

Pensione Quota 100 e maggiorazioni contributive

Ci si chiede se la maggiorazioni contributiva per i lavoratori soggetti all’amianto, rientra nel perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni per la Quota 100, e se tale misura è valida per il diritto e per la misura. Abbiamo analizzato il messaggio Inps numero 1551 del 16 aprile 2019 che ha chiarito come si articola il requisito richiesto per la pensione anticipata Quota 100. La notizia completa in quest’articolo: Pensione Quota 100 e maggiorazioni contributive, sono utili ai 38 anni richiesti?

Pensione con il requisito anagrafico di 54 anni, quali possibilità di poter uscire prima dal lavoro ci sono? La risposta in quest’articolo: Quando in pensione con 54 anni? Vediamo le possibilità

Congedo con legge 104: quanto influisce sulla pensione?

Possono fruire del congedo straordinario legge 151 di due anni, i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. Il congedo dura due anni dell’intera vita lavorativa ed è possibile fare domanda all’Inps per il familiare d’assistere in possesso della legge 104 art. 3 comma 3. PEr poter fare bisogna attenersi ai requisiti richiesti: diritto di priorità familiare e requisito di convivenza. Inoltre, il congedo è coperto da contribuzione figurativa, ci si chiede se questa contribuzione è valida ai fini pensionistici. Tutte le informazioni in quest’articolo: Congedo con legge 104: quanto influisce sulla pensione con la legge Fornero?

La domanda Naspi al CAF o Patronato non è gratuita: ecco perchè?

La domanda dell’indennità di disoccupazione Naspi presentata dal Caf o dal Patronato, non è gratuita come dicono. Ci sono delle trattenute mensile operate sull’assegno che non si conoscono e che i patronati non dicono al momento che vi fanno firmare il mandato per inviare la pratica. Ecco di cosa si tratta: Pensione, Naspi, TFR, Contributi, Assunzioni, Mod.770, Scivolo pensionistico, le novità della giornata

Conto correnti controllati dal Fisco: ecco cosa sta succedendo

Il Fisco sta procedendo ai controlli dei conto correnti per scovare illeciti ed evasione fiscale. Per effettuare il controllo utilizza lo strumento Risparmiometro, in vigore da quest’anno. Tanti gli italiani preoccupati, in quanto il risparmiometro evidenzierà situazione non coerenti tra conto correnti e dichiarazione dei Redditi presentate. Per sapere come saranno eseguiti i controlli, consigliamo di leggere: Conti correnti passati al setaccio dal Fisco: ecco i controlli per i furbetti

Rottamazione ter e saldo e stralcio: ultimo step

La scadenza il 31 luglio 2019 per aderire alla Rottamazione – ter e saldo e stralcio. La scadenza è valida anche per chi ha presentato domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2019 avrà tempo fino al 31 luglio 2019 per versare l’unica rata o effettuare il primo versamento previsto dal piano di rateazione con una tolleranza di 5 giorni. Scaduto questo termine non sarà più possibile fruire dei benefici della definizione agevolata. Rottamazione ter e saldo e stralcio: ancora pochi giorni per aderire, scadenza il 31 luglio

Super ammortamento per il 2019/2020

Il decreto Crescita con la legge 58/2019, ha riproposto l’agevolazione del super ammortamento per gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019. Leggi qui la notizia completa: Super ammortamento: da aprile 2019 a giugno 2020, le novità