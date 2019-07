Rassegna stampa oggi 22 luglio 2019 su: compatibilità pensione Quota 100 e Rita; Contributi versati in Italia e all’Estero; alternative di Pensionamento Anticipato; Assegni Familiari (ANF); Mutui e tassi d’interesse; Diabete e invalidità; Debiti Inps novità e prescrizione; Proroga mobilità; TFS dipendenti pubblici; Bollo auto nel 2020 riduzione o abolizione. Tutte le novità di oggi.

Pensione anticipata Quota 100 e Rita: si possono avere entrambe

Chi accede alla pensione anticipata Quota 100 avendo maturato i requisiti previsti nel regime obbligatorio e avendo cessato l’attività lavorativa, potrà accedere all’erogazione della prestazione previdenziale complementare Rita, sotto forma di rendita o di capitale. Leggi qui la notizia completa: Pensione anticipata Quota 100 e Rita: erogazione di entrambe

Pensione Quota 100 con contributi: Italia – Estero

Con l’ingresso della pensione anticipata quota 100 con il decreto-legge n. 4/2019, molti i lavoratori che hanno provveduto o provvederanno a fare domanda per uscire prima dal lavoro. Ricordiamo che è possibile accedere alla pensione anticipata con un’età anagrafica di 62 anni e con 38 anni di contributi versati. Per chi ha lavorato sia in Italia che all’Estero, il requisito contributivo di 38 anni richiesto può essere raggiunto cumulando i contributi nei diversi paesi nei quali è stata svolta l’attività lavorativa. È possibile leggere qui tutte le informazioni: Pensione anticipata: come cumulare i contributi Italia – Estero

Pensione a 58 anni e requisito contributivo utili

Sempre più lettori ci chiedono come uscire dal lavoro all’età di 58 anni, abbiamo esaminato qui le varie alternative: Pensione a 58 anni: quando è possibile chiederla?

Su requisito contributivo utile alla pensione di 35 anni, c’è molta confusione, abbiamo cercato di chiarire i dubbi in quest’articolo: Pensione anticipata e requisito minimo contributivo: chiariamo

Assegno nucleo familiare (ANF), i chiarimenti Inps

L’Inps ha pubblicato un messaggio in cui chiarisce l’erogazione degli assegni familiari e il calcolo del reddito familiare compatibile con le altre prestazioni. Leggi il messaggio qui: Assegno per il nucleo familiare (ANF): calcolo del reddito familiare

Mutuo: le offerte di luglio 2019

Il mutuo è un finanziamento di durata medio lunga garantito da un’ipoteca iscritta sulla casa per cui si chiede il mutuo. Quindi chi ha intenzione di acquistare casa, la ricerca del mutuo perfetto non è cosa facile. Bisogna dedicare molto tempo per cercare il finanziamento alle migliori condizioni, in quanto è un prodotto che impegna per capitali consistenti e lunghe durate. Trova il mutuo più conveniente: Mutuo casa: tasso fisso e tasso variabile, ecco le migliori offerte di luglio 2019

Diabete e invalidità

Il diabete è una patologia invalidante e da diritto in base alla sua gravità all’assegno ordinario di invalidità e all’indennità di accompagnamento. L’avvocato che collabora con la nostra redazione, risponde ai quesiti dei lettori consigliandoli come comportarsi per far valere i propri diritti. Ecco la risposta che ha dato ad un nostro lettore: Invalidità e diabete: riconoscimento parziale, bisogna fare ricorso?

Debiti Inps se prescritti e pagati, i soldi vanno restituiti

I debiti con l’Inps in quanti anni si prescrivono? La normativa che regola la prescrizione per i debiti Inps è la legge. 335/1995. Essa prevede che i debiti si prescrivono se entro 5 anni non viene emessa la notifica della cartella di pagamento. Sulla prescrizione si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza del 7 marzo 2018 n. 6173. La sentenza chiarisce che i debiti previdenziali si prescrivono in 5 anni e nel caso il contribuente paga i debiti prescritti volontariamente, le somme pagate devono essere sostituite. Leggi la notizia completa: Debiti con l’Inps: si prescrivono in 5 anni, se pagati i soldi vanno restituiti

Proroga mobilità

L’Inps ha comunicato con un messaggio pubblicato sul portale la proroga per il 2019, per ulteriori 12 mesi, del trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Leggi qui il messaggio: Proroga mobilità per il 2019, nelle aree di crisi industriale

TFS: tempi di erogazione

I dipendenti pubblici ricevono il TFS in tempi abbastanza lunghi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Questa tempistica è stata contestata anche nelle aule dei Tribunali sulla sua incostituzionalità. Abbiamo trattato in quest’articolo i tempi e le modalità sul TFS per i dipendenti pubblici che già sono in pensione: TFS per dipendenti pubblici: tempi di erogazione in base alla tipologia di pensionamento

Bollo auto dal 2020: abolizione o riduzione?

Il bollo auto è la tassa più odiata dagli italiani, e il vicepremier Luigi Di Maio cerca di avvicinarsi ai contribuenti e dichiara in una trasmissione televisiva che entro fine anno il bollo auto subirà una consistente riduzione o addirittura sarà abolito. Allo studio la possibilità di partire già nel 2020 con un bollo diminuito del 50 per cento rispetto all’attuale, si dovranno verificare le coperture finanziarie e la fattibilità della misura. Tutte le ultime novità in quest’articolo: Bollo auto sarà ridotto del 50% o abolito, quanto c’è di vero