Pensione anticipata a 63 anni con sanatoria contributi in corso

La pensione anticipata Quota 100 inserita nel Decreto – legge n. 4/2019, permette di uscire dal lavoro con 62 anni e 38 anni di contributi regolarmente versati. Un lettore ci pone il seguente quesito: Ho 43 anni di contributi e 63 anni ma ho anche una rottamazione Inps. Questo può pregiudicare una risposta positiva per la mia domanda?

Pensione Quota 100 e rottamazione in corso

I requisiti richiesti per aderire alla Quota 100 sono 62 anni di età e 38 anni di contributi, quindi lei rientra tranquillamente, anzi se ha maturato 43 anni di contributi poteva accedere anche alla pensione anticipata con 42 e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età.

La cosa da capire è se lei i 43 anni di contributi li ha versati interamente fuori da quelli che ha in corso di rottamazione. Mi spiego: se lei ha fatto domanda con 43 anni di contributi accreditati regolarmente, allora non avrà nessun problema, come sopra riportato per la quota 100 ne bastano 38 di contributi. Se invece, lei ha compreso nei 43 quelli inclusi nella rottamazione senza arrivare al requisito richiesto, allora la domanda potrebbe essere bloccata. Perché i contributi soggetti alla rottamazione INPS, solo quando saranno pagate tutte le rate, l’Inps provvederà al loro accredito effettivo in base alla somma pagata.

