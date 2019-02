Pensione anticipata: è obbligatoria o si può aspettare quella di vecchiaia?

Buongiorno, ho 62 anni e 47 di contributi. La pensione anticipata è quindi obbligatoria dato che supero la quota prevista?

Oppure è possibile continuare a lavorare per arrivare alla pensione di vecchiaia? Non faccio un lavoro gravoso.

La pensione anticipata non è obbligatoria: nel settore privato il dipendente che raggiunge i requisiti per accedere alla pensione anticipata non può essere licenziato. Ma non può essere licenziato neanche quando raggiunge i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia.

Il licenziamento libero senza obbligo di motivazione, infatti, è possibile per raggiunti limiti di età solo quando il dipendente compie 70 anni e 7 mesi (71 dal 2019) così come prevede la Legge Fornero.

Discorso diverso per i dipendenti del pubblico impiego che, una volta raggiunto un qualsiasi diritto alla pensione, anche quella anticipata, vengono collocati a riposo d’ufficio al raggiungimento dei 65 anni. Se si raggiungono i requisiti per la pensione anticipata ma non i 65 anni il collocamento a riposo non è obbligatorio ma a discrezione della pubblica amministrazione.

Per rispondere alla sua domanda, quindi, a 62 anni nessuno la obbliga a smettere di lavorare (a meno che non sia un dipendente pubblico e la sua amministrazione decida in questo modo).

Se è un dipendente privato può tranquillamente lavorare fino al compimento dei 67 anni per accedere alla pensione di vecchiaia o anche oltre, fino al compimento dei 71 anni per il licenziamento per raggiunti limiti di età.

