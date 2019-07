Pensione anticipata, l’Inps non risponde: tempi di attesa e sollecito

Pensione anticipata e tempi di attesa, l’Inps impiega molto tempo per rilasciare l’esito di una domanda di pensione e varia in base a diversi fattori. I tempi negli ultimi tempi si sono allungati. Analizziamo quali sono rispondendo alla domanda di una nostra lettrice: Mio marito ha fatto domanda ape social ancora nessun risposta quando rispondono. Grazie

Pensione anticipata e tempi di attesa

Non c’è un tempo stabilito entro cui l’Inps deve rispondere, prima la risposta arrivava prima adesso il tempo oscilla dai tre agli otto mesi per la risposta. Vi è anche una distinzione tra dipendente pubblico e dipendente privato. Di solito i dipendenti del settore privato ricevono la risposta prima entro 3 mesi rispetto a quelli del pubblico che attendono fino a 8 mesi.

Secondo i dati pubblicati da Libero in merito ad un’indagine sui tempi di risposta dell’Inps, ci vogliono in media dai 150 ai 180 giorni per poter percepire il primo assegno di pensione, mentre per la pensione di invalidità i tempi si riducono a 120 giorni. Logicamente, con il primo assegno vengono riconosciuti anche gli arretrati.

Pensione, agevolazioni legge 104, TFR, multe e bollo auto, le novità della giornata

Mail di sollecito Inps

Per sollecitare o sapere a che punto è la domanda di pensionamento, consigliamo di inoltrare una mail assicuratopensionatogestioneprivata@inps.it all’mail va aggiunta la città di appartenenza, ad esempio:

assicuratopensionatogestioneprivata.roma@inps.it