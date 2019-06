Pensione anticipata Quota 100 con contributi Italia + Estero

La pensione anticipata quota 100 permette di lasciare il lavoro con un’età anagrafica di 62 anni e con 38 anni di contributi versati. Per chi ha lavorato sia in Italia che all’Estero, il requisito contributivo di 38 anni richiesto può essere raggiunto cumulando i contributi nei diversi paesi nei quali è stata svolta l’attività lavorativa.

Pensione Quota 100: l’Inps non sblocca la domanda

Un lettore ci pone la seguente domanda: Vorrei sapere se è possibile avere la pensione quota cento con contributi Inps più contributi versati in Germania. Perché l’INPS continua a dirmi che non c’è nessuna circolare del ministero per sbloccare questo tipo di domande. Grazie

Contributi versati in Italia e all’Estero

Come specificato in quest’articolo: Contributi versati all’Estero utili alla pensione quota 100

In regime di cumulo, viene considerata utile la contribuzione estera nei Paesi che applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (cioè i paesi Ue compresa la Svizzera e la Norvegia) ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale (es. Stati Uniti e Canada).

Per poter esercitare il cumulo estero è necessario che risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole Convenzioni bilaterali. Inoltre, per poter essere sommati i periodi contributivi esteri non devono risultare temporalmente coincidenti con quelli versati in Italia.

Risposta

Lei deve procedere con il cumulo gratuito dei contributi che le permette di raggiungere il requisito contributivo richiesto di 38 anni. Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato previdenziale che la potrà seguire nella domanda del suo pensionamento e sull’intero iter da seguire.