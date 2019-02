Pensione anticipata quota 100 con indennizzo, con quali requisiti?

Sono titolare di indennizzo indcom, avendo raggiunto i requisiti per quota 100, vorrei sapere se posso aderire. Ho compiuto 66 anni ad agosto 2018. Grazie mille!

Indennizzo IndCom: di cosa si tratta

L’indennizzo IndCom, si riferisce al l’indennizzo commercianti per la chiusura definitiva di attivita’ commerciale. Il diritto di percepire l’indennizzo accompagna il richiedente fino alla maturazione della pensione di vecchiaia.

Pensione anticipata quota 100

Nella nuova misura, non sono indicate specifiche di impedimento su questa tipologia di indennizzo. A mio avviso lei può aderire se ha raggiunto i requisti come specificato nel D.L. 4/2019: Pensione quota 100, sicuramente se le verrà approvata la domanda di pensione anticipata, sarà sospeso l’indennizzo IndCom che le serve ad accompagnarla alla pensione di vecchiaia a 67 anni.

La scelta è personale, lei si trova vicino all’età pensionabile, le consiglio di farsi consigliare da un patronato di fiducia.