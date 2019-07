Pensione anticipata Quota 100 e Rita: erogazione di entrambe

La pensione anticipata Quota 100 è stata resa effettiva dal decreto-legge n. 4/2019, un nostro lettore ci chiede se c’è compatibilità con RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata): Ho letto un articolo di Redazione NotizieOra datato 24 Novembre 2018 che concludeva affermando che Quota 100 e RITA non sono cumulabili. Oggi a valle del DL 28 gennaio 2019 n°4 e della Legge 28 marzo 2019, n. 26, e di quant’altro di pertinenza, è cambiato qualcosa o la NON cumulabilità permane. Grazie

Pensione anticipata Quota 100

Tante le ipotesi di studio prima della formulazione finale della misura pensionistica che attualmente è in vigore. Alla luce del decreto n. 4/2019 e chi accede alla pensione anticipata Quota 100 avendo maturato i requisiti previsti nel regime obbligatorio e avendo cessato l’attività lavorativa, potrà accedere all’erogazione della prestazione previdenziale complementare Rita, sotto forma di rendita o di capitale.

Ricordiamo che per accedere alla pensione anticipata Quota 100 sono richiesti 62 anni di età e 38 anni di contributi. La misura è sperimentale e sarà in vigore per un triennio dal 2019 al 2021. Per maggiori dettagli sui requisiti e sulle criticità di questa misura, consigliamo di leggere: Riforma pensione Quota 100 e divieto di cumulo, le novità

Come funzionerà l’erogazione di Rita

La Rendita integrativa Temporanea Anticipata, verrà erogata al compimento dei 62 anni fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

In prima elaborazione l’articolo 1, co. 188-193 della legge 232/2016, precludeva l’erogazione della Rendita Integrativa (RITA) da parte dei lavoratori già titolari di una pensione diretta, come la quota 100. Superato con il nuovo decreto-legge quest’articolo, quindi, la titolarità della pensione anticipata Quota 100 non costituisce più preclusione all’erogazione della RITA. Entrambe le misure possono essere erogate contestualmente.

