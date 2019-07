Pensione con 13 anni di contributi: quali possibilità

Quali sono le possibilità di pensione per chi non raggiunge i 20 anni di contributi necessari per la pensione di vecchiaia? Ci sono diverse misure che permettono il pensionamento con meno di 20 anni di contributi ma tutte richiedono precisi requisiti di accesso che non sempre è facile soddisfare. Facciamo un’analisi del quesito del nostro lettore che ci chiede quali possibilità di pensionamento ci sono per sua moglie che ha solo 13 anni di contributi e 54 anni di età.

Il lettore scrive:

Mia moglie ha circa 13 anni di contributi e 54 anni .

Chiedo a che età potrà andare in pensione e se bastano i contributi che ha.

Distinti saluti

Pensioni con meno di 20 anni di contributi

La pensione di vecchiaia richiede almeno 20 anni di contributi unitamente al compimento dei 67 anni di età. Per chi non raggiunge i contributi richiesti per l’accesso ci sono diverse modalità di pensionamento che richiedono almeno 15 anni di contributi e una soltanto che ne richiede almeno 5.

Per accedere al pensionamento di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età con 15 anni di contributi è possibile adottare una delle 3 deroghe Amato o l’opzione Dini. Può approfondire i requisiti di accesso alle misura nel seguente articolo: In pensione con 15 anni di contributi in deroga alla Legge Fornero.

La pensione, inoltre, può essere raggiunta anche con soli 5 anni di contributi ma al compimento dei 71 anni di età a patto che non si abbiano contributi versati prima del 1 gennaio 1996.

In risposta

Per sua moglie, che ha soltanto 13 anni di contributi le 3 deroghe Amato e l’opzione Dini sono precluse. Potrebbe accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni ma solo se non ha mai versato contributi prima del 1 gennaio 1996.

Essendo sua moglie ancora molto giovane il consiglio che posso dare è quello di versare ancora almeno 7 anni di contributi per poter accedere al compimento dei 67 anni alla pensione di vecchiaia.