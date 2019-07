Pensione con quota 96 della Legge Fornero, ancora possibile?

Andare in pensione in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia che prevede un’età anagrafica di 67 anni, è la domanda che vi viene posta spesso dai nostri lettori. Purtroppo, anche con l’ingresso della Quota 100, il requisito contributivo richiesto di 38 anni è molto, perché in un’Italia in crisi da sempre, sono pochi i lavoratori che sono riusciti a maturare un requisito contributivo così alto, specialmente i lavoratori del settore privato. In quest’articolo analizziamo la richiesta specifica di un lavoratore sulla Quota 96 della legge Fornero.

Pensione Quota 96: esiste ancora?

Buongiorno, vorrei sapere se la legge Fornero con quota 96, con 64 anni di età e 32 di contributi se è sempre valida. Io il prossimo anno avrò 64 anni a maggio e avrò raggiunto 35 anni e 1/2 di contributi. Potrò utilizzare questa legge per poter andare in pensione? Sono stanchissima e ho qualche problema di salute. La quota pensionistica verrà calcolata con delle decurtazioni? MI fate sapere? Grazie mille.

Quota 96 obsoleta, sostituita dalla pensione anticipata

Per quota 96 si intende la somma tra età anagrafica e l’anzianità contributiva utile per i lavoratori del settore pubblico e privato, che permetteva di conseguire la pensione di anzianità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2012, secondo le regole ante legge Fornero, ciò fino al 31 dicembre 2011.

La normativa attualmente non è più in vigore ed è stata sostituita dal 1° gennaio 2012 dalla pensione anticipata.

Il requisito contributivo utile richiesto era di 35 anni di contributi utili che sommando con l’età anagrafica davano il risultato di 96.

Ricordiamo che dopo la quota 96 è possibile andare in pensione con le varie deroghe attualmente in vigore. Anche le deroghe hanno dei parametri restrittivi, infatti non sono aperte a tutti ma solo chi possiede determinati requisiti.

