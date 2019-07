Rassegna stampa oggi 24 luglio 2019 su: Legge 104 e sosta gratis; Pensione e isopensione; Diabete e invalidità; Fattura elettronica; Visita fiscale ed esonero per invalidità; Rimborso buoni fruttiferi; Detrazione per ristrutturazione edilizia; Acquisto abbonamenti trasporto per il dipendente; tutte le novità della giornata.

Legge 104 e sosta gratis sulle strisce blu

Una recente sentenza crea maggior tutela per i disabili, infatti stabilisce che i disabili possessori di pass disabile possono sostare nelle strisce blu gratuitamente, senza dover pagare la sosta. La notizia completa con tutte le novità è contenuta in quest’articolo: Legge 104: sosta gratis sulle strisce blu, la sentenza

Pensione Quota 100 si apre all’isopensione

La pensione anticipata Quota 100 si apre ai lavoratori titolari dell’assegno straordinario di solidarietà e dell’isopensione. Il messaggio l’Inps chiarisce che non esclude la possibilità ai lavoratori che sono già titolari di questi trattamenti la possibilità di accedere alla pensione anticipata con i requisiti di Quota 100. Si tratta di una facoltà che riporta ad operare una scelta con tutte le considerazioni legate ai vari trattamenti. È possibile leggere qui la notizia completa: Pensione Quota 100: si apre ai lavoratori con isopensione e assegno di solidarietà

Diabete e invalidità

Il diabete è una patologia invalidante e in base al grado di handicap da diritto all’assegno di invalidità e all’indennità di accompagnamento. In quest’articolo abbiamo esaminato i vari tipi di diabete e la classificazione in base alla percentuale di invalidità che da diritto all’assegno: Diabete e pensione di invalidità, quali possibilità reali

Fattura elettronica: i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di domande e risposte in materia di fatturazione elettronica. Le Faq aggiornate chiariscono molti aspetti: Fattura elettronica 2019: domande e risposte dell’Agenzia delle Entrate, novità

Visita fiscale ed esonero delle fasce di reperibilità: la malattia esclusa dal comporto?

L’esonero non esclude il comporto ma permette al dipendente che ne ha diritto di poter uscire di casa nelle fasce di reperibilità.

Per i lavoratori invalidi assunti tramite categorie protette, il licenziamento non è automatico al superamento del comporto, in quanto può essere licenziato a condizione che le assenze per malattia non derivino dalla sua patologia invalidante.

La notizia completa qui: Visita fiscale: esonero fasce di reperibilità la malattia rientra nel comporto?

Rimborso buoni fruttiferi postali

Buoni fruttiferi postali: molti risparmiatori in possesso di buoni della serie Q, che è la prima serie a cui Poste Italiane ha ribassato gli interessi, hanno vinto il contenzioso. Infatti le autorità stanno chiedendo a Poste Italiane di restituire gli interessi non versati, ma dovuti. Ecco come fare per ottenere il rimborso: Buoni fruttiferi postali: rimborsi attivati per molti risparmiatori

Detrazione per ristrutturazione edilizia: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Detrazioni per ristrutturazioni edilizie, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E/2019 fornisce chiarimenti sugli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici rientrano, in linea di principio rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione. È possibile leggere le ultime novità in quest’articolo: Detrazione per ristrutturazioni edilizie: basta l’atto di notorietà, le novità

Abbonamenti per il lavoratore dipendente

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la quota parte dell’abbonamento a carico del lavoratore (80%) dovrà, invece, essere riconosciuta, quale onere detraibile, direttamente dal datore di lavoro, così come previsto dall’art. 23, c. 3 D.P.R. 29.09.1973 n. 600, e riportata nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica, punto 342, con l’indicazione, nel punto 341, del suddetto codice 40, ai fini della detrazione Irpef del 19%.

Leggi i chiarimenti dell’Agenzia qui: Acquisto abbonamenti trasporto per i lavoratori, i chiarimenti dell’Agenzia