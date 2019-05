Le prestazioni di servizi da parte del lavoratore in pensione nei confronti dell’ex datore di lavoro, non sempre è considerato un ostacolo all’applicazione del regime forfettario, è quanto risponde l’Agenzia delle Entrate negli interpelli numero: 161, 162 e 163 del 2019.

Dubbi su pensionati e regime forfettario: l’Agenzia risponde

Particolare rilevanza ha l’interpello n. 161, dove l’Agenzia analizza il caso di un contribuente che chiedeva di accedere al regime forfettario considerando che si trovava nelle seguenti condizioni:

aveva maturato i requisiti richiesti per il pensionamento nell’anno 2017 e sempre nello stesso anno aveva cessato il rapporto di lavoro dipendente;

aveva iniziato a percepire l’assegno pensionistico nel 2018;

svolgeva attività di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.

Interpello Agenzia delle Entrate n. 161/2019

Si legge nell’interpello n. 161: “Con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, è stato chiarito che, con specifico riferimento ai pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR, gli stessi non incorreranno nella causa ostativa in esame ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge. Pertanto, qualora il pensionamento fosse intervenuto per obbligo di legge nel corso del 2017, non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, e l’istante non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative)”.

È possibile scaricare qui: Interpello n. 161