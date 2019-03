Pensione Inps con 27 anni di contributi: quando si ha diritto alla doppia pensione?

Buongiorno sono Mario ex agente di commercio .sono nato il 21/10/1956 ho 27 anni di contributi Inps e 33 anni di contributi Enasarco. Sono pensionato Enasarco con invalidità parziale riconosciuta al 67% ..sono disoccupato dal giugno 2013 ho qualche soluzione per un eventuale pensione Inps? P.S( mi è stata riconosciuta la stessa ivalidita’ civile anche da parte dell’Inps. Senza nulla percepire) Aspetto fiducioso ringrazio anticipatamente

Certamente si. Non appena compirà gli anni che le permetteranno di accedere alla pensione di vecchiaia i 27 anni contributi versati in Inps si trasformeranno, appunto, in una pensione di vecchiaia Inps.

Quando, infatti, non è consentito il cumulo dei contributi, come nel suo caso che percepisce già una pensione, nel momento che acquisisce il nuovo diritto alla pensione presso la cassa in cui ha versato gli altri contributi avrà diritto alla seconda pensione. In questo caso, quindi, avendo versato 27 anni di contributi in Inps dovrà attendere di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, quando potrà percepire oltre alla pensione Enasarco anche quella spettante per i contributi versati in Inps come doppia pensione.

Per i nati nel 1956 abbiamo specificato nel seguente articolo mese per mese quando si acquisisce tale diritto: Andare in pensione dal 2019 per i nati nel 1956: quando spetta quella di vecchiaia e che alternative ci sono.