Rassegna stampa oggi 27 luglio 2019 su: Pensione e Naspi; Quota TFR; Modello 770/2017 avvisi di irregolarità inviati dall’Agenzia delle Entrate; Assunzioni Italo Treno; Naspi per i lavoratori autonomi; Riscatto Contributi per periodi utili al pensionamento; Pensione anticipata con scivolo di 5 anni, le novità della giornata.

Pensione e indennità Naspi: le trattenute sull’assegno

Non tutti lo sanno, quando ci si rivolge ad un patronato o ad un CAF per una pratica di pensione o per la domanda di indennità di disoccupazione Naspi, vengono applicate delle trattenute mensile sull’assegno corrisposto. Abbiamo trattato la notizia completa qui: Pensione e Naspi: le trattenute che fanno diminuire l’assegno, ecco cosa fare

Quota TFR in busta paga insieme alle mensilità, è possibile?

L’anticipo per i dipendenti pubblici non è possibile, più volte abbiamo trattato l’argomento, un lettore ci pone una domanda precisa e ci chiede se è possibile ricevere la quota TFR maturata insieme alle mensilità. Abbiamo elaborato la risposta in quest’articolo: TFR dipendenti pubblici: è possibile riceverne una quota nelle mensilità?

Modello 770/2017: avvisi di irregolarità inviata dall’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli avvisi di irregolarità del modello 770/2017 inviati, derivano dall’esposizione del bonus Irpef recuperato dai percepienti per un importo inferiore a quello delle CU. Le differenze deriverebbero da un errore del software. Leggi la notizia qui: Modello 770/2017: avvisi di irregolarità per un errore del software, i chiarimenti dell’Agenzia

Assunzioni Italo Treno: ecco come candidarsi e le posizioni richieste

Il Gruppo Italo Treno che opera nel campo dei trasporti ferroviari ad alta velocità, attraverso un comunicato stampa pubblicato sul portale web aziendale, è alla ricerca di ben 30 risorse da inserire in organico, trovi qui a notizia completa: Assunzioni in Italo Treno, si cercano nuovi operatori

Indennità Naspi anche per i lavoratori autonomi?

Indennità di disoccupazione Naspi, anche per i lavoratori autonomi? I disoccupati autonomi non rientrano in Ape Sociale? Queste le domande esaminate in quest’articolo: Indennità di disoccupazione Naspi anche per i lavoratori autonomi?

Riscatto contributi per periodi non coperti

Il messaggio Inps riporta: “nuove istruzioni per l’applicazione del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario, da valutare nel sistema contributivo, in materia di riscatti e ricongiunzioni con oneri a carico dei fondi di solidarietà bilaterali”. Leggi qui la notizia completa: Riscatto contributi per i periodi non coperti utili al pensionamento, nuove istruzioni Inps

Novità anche per l’esclusione opzionale dal massimale contributivo per i dipendenti pubblici: chiarimenti dall’Inps

Pensione con scivolo di 5 anni: ecco di cosa si tratta

Pensione anticipata con scivolo di 5 anni, è una misura introdotta nel DL. Crescita; è sperimentale e sarà valida per il biennio 2019-2020. Potranno beneficiarne le aziende che hanno un organico superiore alle 1.000 unità per un restyling aziendale. La misura prevede un contratto di espansione per accelerare il cambio della forza lavoro, previo accordo sindacale e Ministero del lavoro. Leggi i requisiti richiesti e chi può beneficiarne: Pensione anticipata con scivolo di 5 anni, chi può beneficiarne?