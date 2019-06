Pensione Opzione donna: cristallizzazione del diritto, ecco di cosa si tratta

Quindi in risposta alla nostra lettrice, se lei ha maturato entrambi i requisiti nel 2017 oppure entro il 31 dicembre 2018, può accedere alla misura quando vuole, per effetto della cristallizzazione.

La cristallizzazione permette di fare domanda in un momento successivo alla maturazione dei requisiti, l’importante è aver acquisito il diritto per accesso alla pensione. Nel caso specifico della misura pensionistica, il diritto si acquisisce quando entrambi i requisiti sono stati maturati al 31 dicembre 2018.

Buonasera, vorrei cortesemente sapere se posso fare domanda OD dopo la Naspi ho raggiunto i requisiti nel 2017 e sono stata licenziata ad aprile 2019 adesso sto percependo la Naspi posso attendere per la domanda? Dove troverò la risposta a questa mia mail? Grazie aspetto fiduciosa

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.