Pensione opzione donna: è possibile l’accesso nel 2020?

Ho 58 anni e 35 anni di contributi quest’anno 2019 non posso andare in pensione con l’opzione donna Nel 2020

Pensione opzione donna, quando l’accesso?

L’accesso alla pensione con l’opzione donna non ha una scadenza nel tempo ed è possibile anche successivamente al 2019 ma solo per coloro che rispettano i requisiti stabiliti dalla proroga contenuta dal DL 4/2019.

Per accedere all’attuale opzione donna, infatti, è necessario aver maturato i 58 anni per le lavoratrici dipendenti e i 59 anni per le lavoratrici autonome congiuntamente ai 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018. Coloro che hanno raggiunto i requisiti entro questo termine possono accedere alla pensione con il regime sperimentale in qualsiasi momento successivo al 31 dicembre 2018, sia esso, quindi il 2019, il 2020 ecc… per effetto della cristallizzazione del diritto alla pensione che hanno acquisito.

Nel suo caso, invece, che matura i 35 anni di contributi nel 2019 l’accesso all’opzione donna con l’attuale proroga non è possibile. Deve sperare soltanto che con un prossimo provvedimento o con la prossima legge di Bilancio si renda strutturale il regime sperimentale e venga tolto quel limite di raggiungimento dei requisiti entro il 31 dicembre 2018.