Pensione anticipata Opzione donna nel 2019 con i nuovi requisiti, ed esattamente: 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni di età per le lavoratrici autonome, entrambi i requisiti dovranno essere maturati al 31 dicembre 2018. Ci si chiede se nel 2020 ci sarà la proroga con il cambio dei requisiti, analizziamo il quesito di una nostra lettrice.

Pensione anticipata Opzione donna nel 2020, una reale possibilità

Buongiorno, sono residente a Milano e sono nata nel 1955. Sono stata all’Inps con ecocert (richiesto precedentemente) per la pensione anticipata “Opzione donna”. L’impiegata mi ha detto che mancherebbero tre mesi di contributi. Quando le ho detto che io pagherò i 3 mesi del 2019, (perché ancora aperta la partita Iva) così raggiungerei i 35 anni di contributi richiesti, la stessa mi ha riferito di prendere appuntamento a gennaio del 2020 che ci sarei potuta andare.

La domanda è: esiste una possibilità, deroga, slittamento, che mi permette di poter andare in pensione nel 2020 con i contributi raggiunti nel 2019, come mi ha detto l’impiegata dell’INPS? Ringrazio anticipatamente e attendo un vostro riscontro. Saluti

Proroga Opzione donna con maturazione dei requisiti al 31 dicembre 2019

La proroga della pensione anticipata Opzione donna nel 2020 con la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2019 è una probabilità possibile. Molte le lavoratrici che attendono questa proroga, in quanto si sono viste all’ultimo momento tagliare fuori. Inizialmente, la misura doveva dare la possibilità di pensionamento anticipato a tutte le lavoratrici che maturavano i requisiti entro il 31 dicembre 2019. Poi alla fine è stata approvata la proroga Opzione donna con la maturazione dei requisiti al 31 dicembre 2018, eliminando dalla platea di beneficiari una grossa fetta di lavoratrici. L’impiegata dell’Inps le ha dato una speranza, perché la misura dovrebbe essere prorogata anche per il 2020 con la maturazione dei requisiti al 31 dicembre 2019, quindi lei con il pagamento dei contributi mancanti, rientrerebbe nella misura.