Pensione quota 100, cosa accade se viene approvata e poi cade il governo?

La preoccupazione dei nostri lettori, molto probabilmente dopo quello che è successo con gli esodati della Riforma Fornero, è che anche con la quota 100 si possa rimanere senza lavoro e senza diritto alla pensione e lo spauracchio messo in circolazione dai media che il governo possa cadere spaventa chi non sta fruendo della possibilità di accedere alla misura da subito.

Pensione quota 100: se non subito cosa si rischia?

Un nostro lettore, preoccupato, ci scrive: “Ho rinunciato alla pensione quota 100 oggi, pur avendo i requisiti 62 anni e 39 di lavoro. Potrò fare la domanda a dicembre 2019 per il prossimo anno o rischio in caso di una caduta dell’ esecutivo?”.

Il problema principale della quota 100 in caso di una caduta dell’esecutivo (molto remota a mio avviso) è prima della sua conversione in legge: in questo caso, infatti, il suo iter parlamentare potrebbe bloccarsi. E il problema in questo caso sarebbe di tutti coloro che hanno già presentato le dimissioni per aderire alla misura nelle prossime settimane.

Ma una volta che il DL 4/2019 sarà convertito in legge anche se l’esecutivo dovesse cadere non accadrebbe nulla poichè si tratterebbe di una legge già approvata e in vigore. Nel suo caso, quindi, volendo aderire alla quota 100 a dicembre, se l’esecutivo dovesse cadere ora, prima della conversione in legge (come le ripeto ipotesi molto remota) non potrebbe accedere comunque, ma accedendo a dicembre lei saprà se la conversione in legge è avvenuta o meno prima di lasciare il suo posto di lavoro.